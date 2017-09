eBay-Verkäufe: Arbeitsagentur will Internethandel von Hartz-IV-Empfängern überwachen

Anzeige

Auch alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft sollen überwacht werden

Die Bundesagentur will ein Gesetz durchsetzen, damit Jobcenter künftig Hartz-IV-Empfänger und alle Personen einer Bedarfsgemeinschaft stärker überwachen können. Als Grund gibt eine Sprecherin der Bundesagentur an, dass der Internethandel in den letzten Jahren enorm zugelegt hat. Man will jetzt prüfen können, ob Leistungsempfänger Einnahmen erzielen, aufgrund derer sie ihren Anspruch auf die staatlichen Leistungen verlieren. Zusätzlich will das Amt erreichen, dass ein Datenabgleich mit anderen Behörden durchgesetzt wird, beispielsweise mit Grundbuchämtern. Auch die Vermögensanlagen bei Versicherungen sollen für die Arbeitsagentur einsehbar sein.

Die Überwachung soll dabei nicht nur auf den Hartz-IV-Empfänger beschränkt sein, sondern alle Personen betreffen, die zu einer Bedarfsgemeinschaft gehören.

Xpider – das Überwachungsprogramm

Das Bundeszentralamt für Steuern, kurz BZSt , setzt bereits ein Programm namens Xpider ein, um steuerpflichtige Unternehmen ausfindig zu machen. Die Existenz wurde von einer BZSt-Sprecherin bestätigt. Durch eine Kooperation mit dem BZSt und eine Ausweitung der Datenerhebung kann die Arbeitsagentur ihre Überwachung durchführen. Dazu fehlt jedoch bis jetzt die gesetzliche Grundlage, die nun gefordert wird.

Laut einer BA-Sprecherin soll dies nur ein Vorschlag von vielen hundert sein. Im Gegenzug gäbe es auch etliche Vorschläge zur Sanktions-Entschärfung für Leistungsempfänger.

Fazit:

Die Forderung der Arbeitsagentur nach einer Überwachung von ALG II oder Hartz IV-Empfängern verletzt möglicherweise die Grundrechte, Privatsphäre und die Würde von Menschen, die staatliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Letztendlich müssten die Gerichte entscheiden, ob eine deratige Form der Überwachung in Zusammenhang mit ALG II Zahlungen zulässig ist.